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Сегодня, 11:52

Евгений Семененко признался, что наслаждается фигурным катанием

Виктория Кравченко
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Чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко рассказал, что наслаждается тем, чем занимается.

«Я занимаюсь делом, которое мне нравится, которое доставляет мне удовольствие. Пока нравится — буду кататься. Жизнь очень непредсказуема, в этом я не раз убедился. Так что есть ближайшие задачи, их и выполняю», — цитирует Семененко ТАСС.

В апреле Семененко при исполнении четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге ударился головой о лед. В начале сентября спортсмен не выступил на контрольных прокатах, а в конце декабря он стал победителем чемпионата России в Красноярске.

Источник: https://tass.ru/interviews/16691297
Фигурное катание
Евгений Семененко
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