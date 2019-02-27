Евгений Рукавицын: "Решение поставить в основной состав на ЧМ Медведеву - объективное"

Российский тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын прокомментировал решение тренерского совета включить Евгению Медведеву в основной состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет с 19 по 24 марта в японской Сайтаме.

Медведева победила в голосовании Елизавету Туктамышеву со счетом 19:7, еще один член совета воздержался. Помимо Медведевой в основной состав вошли Софья Самодурова и Алина Загитова, две запасных спортсменки – Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова.

- Представляю, какая непростая задача стояла перед Федерацией фигурного катания России. С уважением принимаю его. Дело в том, что принято оно по спортивному принципу, состоялся финал Кубка России, спортсменкам объявили, что это отбор на ЧМ, Медведева победила. Так что трудно что-либо добавить, я считаю, что это решение – объективное, - сказал Рукавицын. (Иван Торопцев)