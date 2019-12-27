Евгений Рукавицын: «Доволен тем, как Алиев справился с давлением»

Тренер Евгений Рукавицын отметил, что доволен катанием и четверным лутцем фигуриста Дмитрия Алиева. Он с двумя падениями откатал произвольную программу на чемпионате России в Красноярске.

Однако Алиев исполнил четверные лутц и тулуп в каскаде с двойным.

— Доволен катанием, четверным лутцем, многими другими элементами. Дмитрий справился с давлением. Чемпионат страны в этом смысле очень сложный. Но об отборе в сборную пока говорить рано, турнир идет. (Дмитрий Кузнецов)

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции