Евгений Рукавицын: «Доволен тем, как Алиев справился с давлением»
14:31
Тренер Евгений Рукавицын отметил, что доволен катанием и четверным лутцем фигуриста Дмитрия Алиева. Он с двумя падениями откатал произвольную программу на чемпионате России в Красноярске.
Однако Алиев исполнил четверные лутц и тулуп в каскаде с двойным.
— Доволен катанием, четверным лутцем, многими другими элементами. Дмитрий справился с давлением. Чемпионат страны в этом смысле очень сложный. Но об отборе в сборную пока говорить рано, турнир идет. (Дмитрий Кузнецов)
Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...