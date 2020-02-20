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Евгений Плющенко: «Загитова и Медведева должны получать совершенно другие деньги»

13:30
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эксклюзивном интервью «СЭ» посетовал на низкие заработки российских фигуристов.

— Даже Загитова и Медведева зарабатывают для себя очень мало. Понимаю, что эти суммы для многих большие, но они с учетом своих результатов и популярности имиджа должны получать совершенно другие деньги. А они большую часть зарабатывают на шоу. Вопрос опять же к пиарщикам. Российским фигуристам надо нанимать менеджеров, уделять этому внимание. Мой сын зарабатывает в семь лет! Суммы для маленького мальчика фантастические, даже боюсь называть, чтобы не было зависти. (Дмитрий Кузнецов)

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