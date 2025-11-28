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Фигурное катание

28 ноября 2025, 18:57

Плющенко — о словах Слуцкой про него и Тутберидзе: «Прилетело, откуда не ждали»

Алина Савинова

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова серебряного призера Олимпиады 2002 года Ирины Слуцкой о нем и тренере Этери Тутберидзе.

Ранее Слуцкая встала на сторону Тутберидзе в конфликте с Плющенко, отметив что подход Этери ей гораздо ближе. По словам двукратной чемпионки мира, в фигурном катании важны не громкие слова и скандалы, а результат, труд и воспитание чемпионов.

«Открываю рубрику «Прилетело, откуда не ждали». Ира, дорогая, ты ли это? Ты ли написала этот пост?! Не верю! Жизнь, конечно, очень интересная штука. Когда тебе нужна была моя поддержка, я трубки всегда снимал. Ты всегда была моей боевой подругой. Ты просила поддержать тебя, когда ты хотела стать президентом московской федерации. Я пошел против всех и голосовал за тебя», — написал Плющенко в своем Telegram-канале.

Он также обратил внимание на то, что уже много лет развивает на свои деньги детский и юношеский спорт в России, строит спортивные объекты и помогает талантливым детям, покрывая им все затраты.

«В прошлом году наш штаб был на втором месте в медальном зачете после штаба Тутберидзе, а среди частных школ и вовсе на первом месте. Да, я не воспитал (пока!) олимпийских чемпионов. Да я и спорт закончил 11 лет назад. А если еще вдруг не получится сразу стать «слоном», то придется долго быть в статусе «мосек». Тебя почитаешь, у нас 99,9 процента тренеров, фигачащих на льду, именно в этом «почетном» статусе пока пребывают. А мне, поверь, не западло при всех моих спортивных регалиях и титулах с ними в одном ряду находиться», — добавил Плющенко.

Конфликт между тренерами длится несколько лет. В 2019 году Плющенко заявил, что не считает Тутберидзе тренером, назвав ее всего лишь менеджером. В декабре 2021-го Тутберидзе в интервью Дмитрию Борисову, отвечая на вопрос о противостоянии с Плющенко, спросила: «А он есть?»

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Евгений Плющенко
Ирина Слуцкая
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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