Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко обратился к Александре Трусовой, а также к хореографам Елене Ильиных и Дмитрию Михайлову.

«Нас ожидает интересный и захватывающий сезон», — написал специалист в Instagram. Также он опубликовал видео, где обнимает всех вышеперечисленных.

16-летняя Александра Трусова — бронзовый призер чемпионата Европы-2020. В мае 2020 года она покинула группу Этери Тутберидзе и присоединилась к группе Евгения Плющенко для подготовки к новому сезону. 26-летняя Елена Ильиных, которая завершила спортивную карьеру, стала хореографом группы Плющенко.