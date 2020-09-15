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Евгений Плющенко — Трусовой и Ильиных: «Нас ожидает интересный и захватывающий сезон»

20:09
Евгений Плющенко. Фото Татьяна Дорогутина.
Евгений Плющенко. Фото Татьяна Дорогутина.
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Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко обратился к Александре Трусовой, а также к хореографам Елене Ильиных и Дмитрию Михайлову.

«Нас ожидает интересный и захватывающий сезон», — написал специалист в Instagram. Также он опубликовал видео, где обнимает всех вышеперечисленных.

16-летняя Александра Трусова — бронзовый призер чемпионата Европы-2020. В мае 2020 года она покинула группу Этери Тутберидзе и присоединилась к группе Евгения Плющенко для подготовки к новому сезону. 26-летняя Елена Ильиных, которая завершила спортивную карьеру, стала хореографом группы Плющенко.

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