Евгений Плющенко: "То, что Загитова и Медведева сумели вернуться на чемпионате мира, не удивило. У всех бывают спады, это нормально"

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко в интервью "СЭ" заявил, что его нисколько не удивили результаты Евгении Медведевой и Алины Загитовой на чемпионате мира в японской Сайтаме. Он добавил, что у всех бывают спады, это нормально.

– Популярность действительно сейчас на невероятном уровне. Это следствие побед или скорее обострения противостояния Медведевой и Загитовой?

– Женское фигурное катание очень популярно в России, потому что у нас девчонки – лидеры. Загитова, Медведева дали толчок. А началось-то это, по-хорошему, раньше – с Сотниковой и Липницкой. Они уже подхватили.

И сейчас идет следующая волна – Трусова, Щербакова, Косторная, Валиева. Девочки просто привлекли интерес своей стабильностью, четверными. Когда такое было, чтоб девчонки четверные прыгали? Ну и, конечно, огромный интерес и к мужчинам, Юдзуру Ханю, Нэйтан Чен. Шома Уно делает каскад тройной аксель – четверной тулуп. Я учил такой только на тренировках. Ребята толкнули спорт вперед. Сейчас пришло новое фигурное катание. Это реальный космос. Как Гагарин когда полетел, так и тут! На уровне школ сейчас ощущается бешеный наплыв.

– Вас удивило, как Загитова и Медведева сумели вернуться на чемпионате мира?

– Нисколько. Они призеры чемпионатов мира, Олимпиады, топовые спортсменки, работают. У всех бывают спады, это нормально. Сюрпризом для меня это не стало. (Дмитрий Кузнецов)

Плющенко – о российских фигуристах: "Они что-то в зеркале у себя на лице высматривают, а нужно пахать"