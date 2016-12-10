22:35 10 декабря | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Евгений Плющенко: "То, что делает Медведева, это потрясающе"

0
0
0

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отметил, что победа Евгении Медведевой в финале "Гран-при" стала заслуженной. Сегодня россиянка стала первой в Марселе, набрав 227,66 балла с рекордом в коротокой программе (79,21). Еще одна наша соотечественница Анна Погорилая завоевала серебро с лучшим результатом в карьере - 216,47.

- Я хочу поздравить Женю Медведеву с очередной заслуженной победой, - приводит "Р-Спорт" слова Плющенко. - Здорово, что она вновь добилась победы на таком серьезном старте. Умница! То, что она делает, это потрясающе. Дай бог ей здоровья и вперед, к Олимпийским играм! Рад, что Аня Погорилая показала лучший результат в карьере.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161210/1113559611.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ