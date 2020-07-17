Евгений Плющенко: «Саша Трусова восстановила четверные прыжки, все в порядке и с тройным акселем»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер фигуристки Александры Трусовой Евгений Плющенко рассказал о подготовке спортсменки к новому сезону.

— Сборы прошли очень успешно — база фантастическая, все условия, почему я и хотел туда ехать, все мои ожидания подтвердились, — цитирует ТАСС Плющенко. — Саша восстановила четверные прыжки, все в порядке и с тройным акселем, и с флипом, и с риттбергером, и со всеми прыжками. Понятно, что еще нужно время вкатать их.

Мы поставили две программы с Сережей Розановым, это будут два совершенно разных образа, новых для нее. Программы в этом году будут очень насыщенными, не «разбег-прыжок», очень много работы на шаговые канвы, переходы, дорожки будут, как в мужском одиночном катании, очень сложные. Если брать женское и мужское одиночное катание, женщины уступают в шаговой канве, у нас с Сережей Розановым план был на сложные шаги, и она, кстати, их ловко делает. Сейчас мы прорабатываем костюмы, они должны быть интересными — ведем переговоры с мировыми дизайнерами, чтобы ей сшили платье, Саша сейчас чувствует себя великолепно, как и другие сборники. Готовимся к прокатам с юниорами, к сентябрьским прокатам, рассчитываем, что все пройдет по плану, а там жизнь подскажет, что делать дальше.