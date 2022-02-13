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Фигурное катание

Сегодня, 16:05

Евгений Плющенко поздравил Татьяну Тарасову с 75-летием

Микеле Антонов

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» поздравил заслуженного тренера СССР и России Татьяну Тарасову с 75-летием.

«С удовольствием поздравляю Татьяну Анатольевну. Всего самого доброго ей! С юбилеем! Пусть здоровье всегда будет с ней. Это великий человек, тренер, специалист. Она воспитала многих олимпийских чемпионов. На меня она никак не повлияла, но для меня это легенда фигурного катания. От всей души поздравляю ее с юбилеем», — сказал Плющенко «СЭ».

В разные годы Татьяна Тарасова тренировала таких фигуристов как Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова и другие.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Татьяна Тарасова
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