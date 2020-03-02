Евгений Плющенко: «После заявления о завершении карьеры Сотникова сбросила с плеч серьезный груз»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Аделины Сотниковой, Евгений Плющенко прокомментировал решение 23-летней фигуристки завершить карьеру. В понедельник, 2 марта олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи объявила о том, что уходит из профессионального спорта.

— Аделина большая молодец, она пыталась вернуться в спорт, не останавливалась, но травмы не дали, не получилось, — цитирует ТАСС Плющенко. — Но мне всегда нравилось, что она боец, что хотела доказать самой себе — соревноваться, двигаться, выступать. Даже операцию сделали, но не получилось. Аделиночка молодец, и это правильно, что она озвучила свое решение, ей будет полегче, с ее плеч упал серьезный груз. Жизнь после профессионального спорта существует и она многогранна — это может быть и тренерская история, и шоу, семейная жизнь обязательно. И мы рассмотрим версию, чтобы она оказалась в моей команде.