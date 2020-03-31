Евгений Плющенко показал, как надо делать вертуху

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал в своем Instagram очередное видео. В этот раз он показал, как умеет делать вертуху.

— Вертуха, повторяем за мной, — подписан ролик.

Напомним, почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 803 313 человек, умерших — 39 014, выздоровевших — 172 657.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.