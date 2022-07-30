Плющенко подтвердил, что Жилина тренируется в его группе

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко подтвердил, что российская фигуристка Вероника Жилина тренируется в его группе.

Ранее 14-летняя россиянка занималась в группе своей матери Людмилы Алферовой.

«Вероника Жилина тренируется в моей группе», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Также тренер добавил, что фигуристка не планировала менять вид.

«Вероника не собиралась переходить в парное катание. Но если нам такая задача будет поставлена, мы можем это сделать. Жилина может перейти и в парное катание, и в танцы на льду, она универсальная фигуристка, может везде кататься».

Жилина является победительницей этапа юниорской серии Гран-при 2021 года.