Плющенко подтвердил, что Жилина тренируется в его группе
Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко подтвердил, что российская фигуристка Вероника Жилина тренируется в его группе.
Ранее 14-летняя россиянка занималась в группе своей матери Людмилы Алферовой.
«Вероника Жилина тренируется в моей группе», — приводит слова Плющенко ТАСС.
Также тренер добавил, что фигуристка не планировала менять вид.
«Вероника не собиралась переходить в парное катание. Но если нам такая задача будет поставлена, мы можем это сделать. Жилина может перейти и в парное катание, и в танцы на льду, она универсальная фигуристка, может везде кататься».
Жилина является победительницей этапа юниорской серии Гран-при 2021 года.
Источник: https://tass.ru/sport/15349535
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