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Сегодня, 09:38

Плющенко подтвердил, что Жилина тренируется в его группе

Карен Саркисян
Корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко подтвердил, что российская фигуристка Вероника Жилина тренируется в его группе.

Ранее 14-летняя россиянка занималась в группе своей матери Людмилы Алферовой.

«Вероника Жилина тренируется в моей группе», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Также тренер добавил, что фигуристка не планировала менять вид.

«Вероника не собиралась переходить в парное катание. Но если нам такая задача будет поставлена, мы можем это сделать. Жилина может перейти и в парное катание, и в танцы на льду, она универсальная фигуристка, может везде кататься».

Жилина является победительницей этапа юниорской серии Гран-при 2021 года.

Источник: https://tass.ru/sport/15349535
Фигурное катание
Евгений Плющенко
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