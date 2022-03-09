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Сегодня, 19:50

«Вероника в ударе». Плющенко показал, как Жилина исполняет каскады с четверными

Плющенко показал, как Жилина исполняет каскады с четверными
Анна Горшкова
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выложил в Instagram видео того, как исполняет каскады с четверными прыжками воспитанница его академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина.

«Вероника в ударе сегодня!» — написал Плющенко.

13-летняя спортсменка исполнила на тренировке каскад двойной аксель — ойлер — четверной сальхов, а также каскад четверной лутц — тройной тулуп.

По итогам финала Кубка России среди юниоров Жилина заняла четвертое место.

Фигуристка ранее тренировалась у Этери Тутберидзе и Сергея Розанова, но в мае 2020 года перешла в академию Плющенко.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
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