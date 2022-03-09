«Вероника в ударе». Плющенко показал, как Жилина исполняет каскады с четверными
Плющенко показал, как Жилина исполняет каскады с четверными
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выложил в Instagram видео того, как исполняет каскады с четверными прыжками воспитанница его академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина.
«Вероника в ударе сегодня!» — написал Плющенко.
13-летняя спортсменка исполнила на тренировке каскад двойной аксель — ойлер — четверной сальхов, а также каскад четверной лутц — тройной тулуп.
По итогам финала Кубка России среди юниоров Жилина заняла четвертое место.
Фигуристка ранее тренировалась у Этери Тутберидзе и Сергея Розанова, но в мае 2020 года перешла в академию Плющенко.
Новости