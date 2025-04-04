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4 апреля, 17:15

Плющенко отметил прогресс сына в текущем сезоне: «Не обращаем внимания на диванных экспертов»

Дарик Агаларов
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» оценил прогресс своего сына Александра в текущем сезоне.

«Мы не обращаем ни на кого внимания. Я вообще комментарии не читаю. У меня жена мониторит это дело. Есть команда, а я же вообще не смотрю на это все. Обращать внимание еще на диванных экспертов каких-то? У него есть свои цели и задачи. Моя оценка — отличный сезон. Он идет дальше. Я вижу прогресс», — сказал Плющенко «СЭ».

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20 марта Александр Плющенко занял второе место на всероссийских соревнованиях «Самарочка» в 1-м спортивном разряде. Он набрал 187,45 балла по сумме двух программ. Победителем стал Ярослав Хрулев, у которого 195,34 балла.

Евгений Плющенко
Александр Плющенко (Гном Гномыч)
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