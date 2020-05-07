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Евгений Плющенко — о переходе Трусовой: «У меня нет привычки переманивать фигуристов»

7 мая 2020, 23:44
Этери Тутберидзе, Александра Трусова, Евгений Плющенко. Фото "СЭ"
Этери Тутберидзе, Александра Трусова, Евгений Плющенко. Фото "СЭ"
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал переход к нему фигуристки Александры Трусовой. Двукратная чемпионка мира среди юниоров покинула группу Этери Тутберидзе и продолжит работать в Академии Плющенко.

Александра Трусова и&nbsp;Этери Тутберидзе.Шанс стать звездой или конец карьеры? Плюсы и минусы перехода Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

— У меня нет привычки переманивать фигуристов. Или, поверьте, чем-то привлекать их, как говорят некоторые, в финансовом плане, — цитирует «Российская газета» Плющенко. — Я всегда открыт, со мной, как вы знаете, легко встретиться, несложно дозвониться. И сейчас звонят.

— Сами спортсменки?

— Нет, что вы, они еще маленькие. «Дети решили перейти» — об этом сообщили мне их родители. Так что это решение фигуристок, которые они принимают сами, и еще сугубо родительское. Принимаю их, как принял покинувших группу Этери Георгиевны Тутберидзе пятнадцатилетнюю Сашу Трусову и Веронику Жилину, которой на днях исполнится двенадцать.

— Вы уже выходили на лед с Трусовой?

— Нет, сейчас же изоляция. Но общаемся дистанционно. Укрепляем знакомство. Закончатся все эти вирусы, сразу выйдем на лед с уже подготовленными планами. Давайте чуть подождем. И посмотрим в конце или даже середине сезона, каким будет новый образ Трусовой, каким станет скольжение.

Дополнительная информация:

https://rg.ru/2020/05/07/evgenij-pliushchenko-u-menia-net-privychki-peremanivat-figuristov.html

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