Евгений Плющенко: «Не понимаю, почему Авербух обращается за поддержкой к государству. Это полный бред»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко критически высказался в адрес Ильи Авербуха, считая, что тот зря обратился за поддержкой к государству.

«На сегодняшний день нужна поддержка обычным людям, — цитирует Плющенко «Фонтанка». — О шоу нужно забыть. Не совсем понимаю, почему частный предприниматель Авербух обращается за поддержкой к государству. Я считаю, что это полный бред. Сейчас нужно помочь бабушкам и дедушкам, волонтерам, которые помогают старшему поколению. Нужно помочь нашим врачам. Слышал, что им добавили по 80 000 рублей. Я считаю, что им надо еще добавить. Еще раз скажу, что я знаю все изнутри, в курсе, что происходит, сколько людей попали в беду и в каком режиме работают врачи, наплыв огромный. Вот кому нужна поддержка. А шоу сейчас никому не нужны. Мы в ту же историю попали. У меня все шоу закрылись. Все попали. Очень сложно будет и в дальнейшем, но что делать... Можно отчаиваться, но я не из таких людей. Нужно, наоборот, думать, как дальше жить и как выходить из этого».

Ранее Авербух в интервью «СЭ» заявил, что его слова по поводу помощи государства были вырваны из контекста.