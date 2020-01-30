Евгений Плющенко: «Не надо задирать нос после чемпионата Европы»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью «СЭ» оценил выступление сборной России на чемпионате Европы в австрийском Граце.

— Как вам чемпионат Европы? Наконец-то наши мужчины впервые после вас выиграли.

— Слава богу, что у Димы Алиева все получилось, он достойно выступил. Золото, второе место — Даниелян, просто отлично, он стал стабильнее кататься. Удачи на чемпионате мира! Вообще все наши ребята здорово катались, девочек можно даже не обсуждать, наши — супердевочки. Пары, танцы — какой сюрприз там был!

— Вам не кажется, что чемпионат Европы теряет авторитет? Нам не с кем соревноваться.

— Надо европейцам подтягиваться. У итальянцев есть хорошие одиночники, просто некоторые травмированы, французы есть сильные. Знаете, не надо задирать нос после этого чемпионата Европы, надо ходить по земле. Сегодня так, а дальше... Надо двигаться, посмотрим. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Евгения Плющенко — здесь.