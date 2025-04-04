Плющенко назвал самый популярный вид спорта в России. Это не фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» высказался о самом популярном виде спорта в России.

«Фигурное катание порой обыгрывает и футбол, и хоккей, есть и такие соревнования. Но я считаю, что все равно футбол спорт номер один. Хоккей и фигурное катание у нас тоже очень популярны. Это все красивые и интересные виды спорта. Фигуристы начали наконец обыгрывать по популярности футболистов и хоккеистов. Это же здорово. У нас сейчас хорошие спортсмены, которые показывают результат. Дай бог скоро мы вернемся на международную арену, и будет крайне интересно», — сказал Плющенко «СЭ».

Согласно исследованию РФС и Mediascope, футбол остается лидером по уровню медиапотребления и зрительского интереса среди любителей спорта. За последние шесть месяцев 40% интересующихся спортом смотрели футбольные трансляции или читали статьи о футболе. Не менее одного раза в неделю в футбол играет каждый десятый россиянин, а среди мужчин в возрасте от 12 до 34 лет этот показатель достигает 27%.