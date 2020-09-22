Евгений Плющенко: «Надо быть позитивнее»

Тренер Евгений Плющенко рассказал, что у него нет противостояния с Этери Тутберидзе.

— Разные лагеря? Это всегда было, — сказал Плющенко в интервью телеканалу «Россия 24». — Сейчас просто время другое: соцсети разные. Сейчас любой человек может сделать свой коммент. И это не очень хорошая история.

Я был на прокатах и посмотрел на некоторых людей на трибунах. На их поведение. На это страшно было смотреть.

Мы делаем одно дело для нашей страны: мы готовим наших спортсменов.

Мы развиваемся, «Самбо-70» и команда Тутберидзе тоже не сразу начинали, все постепенно, поэтапно, все впереди! Если обращать внимание только на негатив, то значит негативно и будешь настроен и ничего не будет получаться. Надо быть позитивнее, с радостью всегда, с настроением, с улыбкой.