Евгений Плющенко: «Мне уже не хочется кататься, как профессиональный спортсмен»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что теперь намерен сосредоточиться на тренерской деятельности.

— Я продолжаю выступать на шоу. Но их стало гораздо меньше, — сказал Плющенко в интервью телеканалу «Россия 24». — Потому что у меня есть обязательства перед своими спортсменами. Нужно показывать результат. Поэтому я принял решение убрать процентов 80 шоу и полностью погрузиться в тренировочный процесс. Это совершенно другая работа. Другая атмосфера, обстановка.

Мне уже не хочется кататься, как профессиональный спортсмен. Время пришло. Нужно двигаться дальше. Я выбрал путь тренировать детей. Добиваться для нашей страны золотых медалей на всех соревнованиях.

Мне это нравится. Я знаю, что у меня точно получится. У меня сильный коллектив, сильные тренеры и сильные спортсмены.