Евгений Плющенко: «Косторная, Щербакова и Трусова должны занимать весь подиум и на чемпионате мира»
18:10
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью «СЭ» заявил, что Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова должны занять все три места на пьедестале почета чемпионата мира-2020. Ранее это им удалось на чемпионате Европы.
— Чемпионат мира наверняка будет сложнее и у мужчин, и у женщин. Кто-то может бросить вызов трио Косторная — Щербакова — Трусова?
— Однозначно будет труднее. Но наша тройка сто процентов должна выигрывать, занимать весь подиум. (Дмитрий Кузнецов)
Полностью интервью Евгения Плющенко — здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/figure-skating/reviews/itogi-chempionata-evropy-po-figurnomu-kataniyu-intervyu-evgeniya-plyuschenko-1637122/
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