Евгений Плющенко: «Косторная, Щербакова и Трусова должны занимать весь подиум и на чемпионате мира»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью «СЭ» заявил, что Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова должны занять все три места на пьедестале почета чемпионата мира-2020. Ранее это им удалось на чемпионате Европы.

— Чемпионат мира наверняка будет сложнее и у мужчин, и у женщин. Кто-то может бросить вызов трио Косторная — Щербакова — Трусова?

— Однозначно будет труднее. Но наша тройка сто процентов должна выигрывать, занимать весь подиум. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Евгения Плющенко — здесь.