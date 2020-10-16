Евгений Плющенко: «Год назад Загитова собиралась уходить ко мне, ее никто не переманивал»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что российская фигуристка Алина Загитова планировала перейти от Этери Тутберидзе в его группу в 2019 году.

Ранее команда Тутберидзе опубликовала переписку Загитовой и жены Плющенко, продюсера Яны Рудковской, обвинив последнюю в переманивании фигуристов.

— Что касается Алины, то Яна действительно общается с ней давно, и они переписываются, — приводит «РИА Новости» слова Плющенко. — Алина действительно собиралась уходить ко мне год назад, и ее никто не переманивал. Это действительно так. Я вам говорю как есть, а как это происходило, вам зачем знать? Переписка моей жены с Загитовой? Яна ей писала в этот раз, потому что у нас есть шоу. Там не было написано «иди тренироваться у нас». Мы, владельцы наших шоу, пока Алина не в спорте, решили сделать предложение.