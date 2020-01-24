Евгений Плющенко: «Алиев заслужил эту победу, он долго шел к этой цели»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отметил, что российский фигурист Дмитрий Алиев долго шел к победе на чемпионате Европы и заслужил золотую медаль турнира.

20-летний Алиев по сумме короткой и произвольной программ показал результат 272,89 балла и впервые за последние восемь лет завоевал для России золото европейского чемпионата.

Второе место занял 16-летний россиянин Артур Даниелян (246,74). В последний раз золото и серебро чемпионата Европы для страны завоевывали в 2012 году Плющенко и Артур Гачинский.

— Мои поздравления, это потрясающая новость, наконец-то после такой длительной паузы у нас есть новый чемпион Европы, — цитирует ТАСС Плющенко. — Хочется верить, что мы на этом не остановимся, хочется, чтобы ребята шли дальше и достойно выступили на чемпионате мира. А еще через два года показали высочайший класс на Играх в Пекине.

Алиев заслужил эту победу, он долго шел к этой цели. Это очень хороший спортсмен, он обладает многими четверными прыжками. Даниелян — молодец, показал достойное катание, стал стабильным, в короткой программе исполнил потрясающий четверной сальхов. Поздравляю его тренера Елену Буянову с таким великолепным результатом.