Евгеньев рассказал, что рука еще не зажила полностью после пореза о конек Мухортовой

Фигурист Дмитрий Евгеньев, выступающий в спортивных парах с Анастасией Мухортовой, рассказал, что его рука, еще не полностью зажила после пореза о конек партнерши.

Перед контрольными прокатами сборной России Евгеньев поранил руку о конек Мухортовой.

«Рука до конца не зажила, но уже на месте раны появилась корочка, боль практически ушла. Полноценно к тренировкам мы приступили через неделю после контрольных прокатов Руку обматываю бинтами, а под них кладу силиконы или губки с дыркой по центру, чтобы на рану ничего не давило», — приводит слова Евгеньева ТАСС.

На прошедшем в декабре чемпионате России Евгеньев и Мухортова заняли шестое место. Фигуристы являются серебряными и бронзовыми призерами этапов «Гран-при России».