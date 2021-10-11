Евдокимова рассказала о том, как повлиял на ее отношения с Базиным разрыв в спорте

Российская фигуристка Софья Евдокимова в интервью «СЭ» поделилась своими эмоциями, после того как весной 2020 года решила прекратить свою спортивную карьеру. Она выступала в танцах на льду с Егором Базиным. Отметим, что после завершения карьеры Евдокимовой Базин начал выступать с Елизаветой Худайбердиевой. При этом Евдокимова и Базин сохраняют друг с другом романтические отношения.

«Мы с ним уже давно встречаемся, поэтому, конечно, я его поддерживаю. Мы распались как пара, но в обычной жизни мы остаемся друг для друга очень важными людьми. Правда, не сказать, что вся эта ситуация никак на нас не повлияла. Честно скажу, тяжело. Трудно, что мы далеко друг от друга. Но в целом куда деваться. Все равно мы любим друг друга и всегда поможем», — сказала Евдокимова.

Добавим, что у Худайбердиевой также есть свой возлюбленный.

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