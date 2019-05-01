Российские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин будут исполнять произвольный танец в следующем сезоне под музыку из фильма "Список Шиндлера". Об этом сообщил Базин в своем Инстаграме.

Спортсмен поделился роликом с отрывком из новой программы и подписал его цитатой из кинофильма.

– Тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир, – написал Базин.

В минувшем сезоне фигуристы заняли третье место на чемпионате России. На чемпионате Европы в Минске дуэт стал лишь девятым, но обе программы исполнил чисто.

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