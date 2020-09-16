«Этот коронавирус...» Реакция Родниной на уход Медведевой от Орсера к Тутберидзе
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала информацию о возвращении фигуристки Евгении Медведевой в группу тренера Этери Тутберидзе.
— Переход Медведевой? Они сами определят, правильно это или нет, — приводит Sport24 слова Родниной. — Сейчас сложная ситуация, будут соревнования или нет. Я понимаю, что есть проблемы нахождения в Канаде. Этот коронавирус... Наверное, что-то накладывает свои отпечатки.
Медведева уходила от Тутберидзе после Олимпиады-2018, где выиграла две серебряных медали (в одиночном катании и командных соревнованиях). Последние годы фигуристка тренировалась в Торонто у Брайана Орсера. В прошлом году Медведева завоевала бронзу на чемпионате мира.
В среду стало известно, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/figureskating/2020-09-16-rodnina-o-vozvrashchenii-medvedevoy-k-tutberidze-etot-koronavirus-yest-problemy-nakhozhdeniya-v-kanade