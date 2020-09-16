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«Этот коронавирус...» Реакция Родниной на уход Медведевой от Орсера к Тутберидзе

12:26
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала информацию о возвращении фигуристки Евгении Медведевой в группу тренера Этери Тутберидзе.

— Переход Медведевой? Они сами определят, правильно это или нет, — приводит Sport24 слова Родниной. — Сейчас сложная ситуация, будут соревнования или нет. Я понимаю, что есть проблемы нахождения в Канаде. Этот коронавирус... Наверное, что-то накладывает свои отпечатки.

Медведева уходила от Тутберидзе после Олимпиады-2018, где выиграла две серебряных медали (в одиночном катании и командных соревнованиях). Последние годы фигуристка тренировалась в Торонто у Брайана Орсера. В прошлом году Медведева завоевала бронзу на чемпионате мира.

В среду стало известно, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/figureskating/2020-09-16-rodnina-o-vozvrashchenii-medvedevoy-k-tutberidze-etot-koronavirus-yest-problemy-nakhozhdeniya-v-kanade

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