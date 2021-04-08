Болельщики в сети отреагировали на информацию о просьбе фигуристки Алины Загитовой не ставить в эфир телевизионной версии шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» ее выступление с ошибками. Об этом ранее сообщал «Бизнес Online».

18-летняя фигуристка не хотела, чтобы зрители видели номер «Клеопатра», где допустила ошибку. Вместо тройного лутца она сделала «бабочку». Первый канал пошел навстречу спортсменке и показал только успешный номер Загитовой — «Внутренний свет», где она справилась с двумя прыжками.

Piterstd: «Это же наиглупейшая глупость, так как на трибунах практически каждый десятый зритель снимал шоу, причем целиком и в отличном качестве уже разместили на YouTube. На одном из каналов просмотров более 11 тысяч, не имело смысла ей просить».

СанЖорыч: «Ключевое — привлечь внимание к ошибкам Алины, хотя из «ошибок» всего лишь бабочка. Никто и не заметил».

Andkl2007: «Это ее право. Никакой проблемы в этом не вижу».

To The Moon: «Загитова тяжело катает. Все-таки она была именно техничной фигуристкой, а не компонентной, с уходом прыжков ее катание стало добротным, но не запоминающимся. Как у Константиновой, Таракановой, в общем, второй десятки ЧР. Для шоу — ок, но, по сравнению с действующими, конечно, печально выглядит».

Serv7211: «Именно для шоу. Спортивная составляющая исчезла. Почти. И, конечно, первое ощущение от просмотра — катается тяжело. После того, как она стала чемпионкой мира, я ее ни разу не видел. Медведева, кстати, полегче выглядит».

Blazhevino: «И что вам всем неймется? Не будут выступать ни Загитова, ни Медедева на соревнованиях — молодых прыгучих полно выросло».