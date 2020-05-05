«Это уже за гранью». Ягудин поддержал семью Плющенко и Рудковской

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин опубликовал новый пост в своем Instagram. Он поддержал семью двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Ранее в СМИ появились слухи о психической болезни их семилетнего сына Александра.

— В нашем замечательном фигурном катании очередные, высосанные из пальца скандалы, — написал Ягудин. — Сначала я прочитал, что Медведеву просят уехать из Японии болельщики. Наши СМИ скопировали новость из одного (!) твита какой-то хейтерши с 89 подписчиками и сделали из этого целое событие, придумав новость на ровном месте. Из одного твита фанатки с котиком в чепчике.

Самое смешное, что даже в Японии в СМИ на такую ерунду не обращают внимания и там нет ни единой статьи подобной. Один позитив. Нашим лишь бы негатив в фигурном катании придумать, накрутив новость из ничего. ?

Ну а сегодня доблестные СМИ прошлись еще и по ребенку. Не буду комментировать методы воспитания Плющенко и Рудковской, это сугубо их дело, но делать статьи о том, что их ребенок психически болен, исходя из «анонимных источников» — это уже за гранью. ?

Понимаю, что в такие непростые для всех времена тяжело выдумывать новости на ровном месте, но, может, попробуем хотя бы не травить и не клеветать детей, уважаемые СМИ?