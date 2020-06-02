«Это сродни резиновым женщинам и безалкогольному пиву». Почему Жулин не будет ставить программы по сети

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин отказался ставить программы спортсменам по сети во время самоизоляции.

— Ко мне обращались фигуристы с просьбой поставить программу, но пришлось отказывать — из-за невозможности нарушать самоизоляцию, — цитирует RT Жулина. — Делать это онлайн даже не стал бы пытаться. В моём представлении это сродни резиновым женщинам и безалкогольному пиву. Даже не представляю, как может постановщик работать, не чувствуя человека. Не хочется даже думать о том, что такая необходимость в нашем виде спорта может наступить.