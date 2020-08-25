Чемпион мира, заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин считает, что переход спортсмена от одного тренера к другому вне трансферного периода не должен повлечь за собой дисквалификацию. Ранее Илья Авербух говорил, что на его взгляд, спортсмен должен будет пропустить один сезон.

— Нет, конечно. Как пропустить сезон? То есть вы хотите сказать, что Алена Косторная должна пропустить целый год из-за этого перехода. Это слишком жестко. Опять же, я согласен со всеми моментами, что тренер не должен страдать из-за смены настроения своих учеников. Но в то же время — насильно мил не будешь. Если спортсмен решил уйти от тренера, то он это сделает рано или поздно. Подключив какие-то связи. Знаю это по своей практике, от меня то же уходили фигуристы. Кстати, один недавно вернулся, — сказал Жулин «СЭ». (Тимур Ганеев)

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