«Это придуманная информация». Хореограф группы Тутберидзе потребовал доказательств работы у Билана

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков в комментарии «СЭ» высказался о словах продюсера и супруги Евгения Плющенко Яны Рудковской. В своем Telegram-канале она написала, что Железняков «работал на подтанцовке у Билана и был отчислен за профнепригодность».

— Я официально заявляю, что никогда не работал в коллективе Димы Билана, мало того — даже не кастинговался. Невозможно молчать, когда идет такая ложь чистой воды, и я должен добавить к нашему разговору, что это придуманная информация. Пусть Яна Рудковская предъявит доказательства, видео или свидетелей. Она не сможет этого сделать. Все мои друзья и коллеги, хореографы и артисты балета могут подтвердить, что я никогда у Билана не работал. (Дмитрий Кузнецов)