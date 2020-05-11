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«Это придуманная информация». Хореограф группы Тутберидзе потребовал доказательств работы у Билана

18:11
Команда Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Команда Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков в комментарии «СЭ» высказался о словах продюсера и супруги Евгения Плющенко Яны Рудковской. В своем Telegram-канале она написала, что Железняков «работал на подтанцовке у Билана и был отчислен за профнепригодность».

Алексей Железняков (слева) и&nbsp;Этери Тутберидзе (в&nbsp;центре).«Плющенко ищет хореографа? Пусть позвонит Тутберидзе». Огонь от тренера «Хрустального»

— Я официально заявляю, что никогда не работал в коллективе Димы Билана, мало того — даже не кастинговался. Невозможно молчать, когда идет такая ложь чистой воды, и я должен добавить к нашему разговору, что это придуманная информация. Пусть Яна Рудковская предъявит доказательства, видео или свидетелей. Она не сможет этого сделать. Все мои друзья и коллеги, хореографы и артисты балета могут подтвердить, что я никогда у Билана не работал. (Дмитрий Кузнецов)

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