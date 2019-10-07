«Это похоже на квадоапокалипсис». Исторический прокат Трусовой взволновал даже теннисных журналистов

Известный журналист, пишущий о теннисе, Дэвид Кейн назвал выступление двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой на Japan Open, где она приземлила четыре четверных прыжка в произвольной программе, квадоапокалипсисом.

— Случившееся было похоже на квадоапокалипсис, — написал Кейн в Twitter. — Падение Трусовой или другая ошибка на одном из четверных прыжков могла бы позволить Алине Загитовой отыграть около семи баллов. На этом фоне особенно интересно, cколько бы за два проката получила Загитова с чистым исполнением короткой программы, учитывая их разницу в оценке за компоненты.

За произвольную программу Трусова получила в Японии 160,53 балла (97,51 балла за технику и 63,02 балла за компоненты), а Загитова — 154,41 балла (80,08 — за технику и 74,33 — за компоненты).