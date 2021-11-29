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«Это очень круто». Валиева поблагодарила болельщиков за поддержку после победы на «Гран-при России»

22:23
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Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала пост после победы на этапе «Гран-при» в России.

«Спасибо всем моим тренерам за то, что делаете меня сильнее и лучше. Спасибо Сочи за необыкновенную атмосферу, впечатления и эмоции!

Я очень признательна зрителям и болельщикам. Ваша поддержка — это очень круто», — написала Валиева.

На турнире в Сочи Валиева набрала 272,71 балла и заняла первое итоговое место. Также фигуристка обновила три предыдущих мировых рекорда: за короткую, произвольную и по сумме программ.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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