«Это не тот процесс, который кто-то хочет посмотреть». Журналистам объяснили, почему тренировки фигуристов на чемпионате России закрыты

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган заявил, что делать тренировки фигуристов на чемпионате России открытыми для зрителей экономически невыгодно. Отвечая на вопрос корреспондента «СЭ», Коган объяснил, что ими не интересуется достаточное количество человек.

— Популярность фигурного катания растет, но тренировки на чемпионате для всех закрыты. Наверняка за аренду катков приходится платить, почему бы не сделать их открытыми? Ладно, мы, журналисты, но для публики-то. Билеты продавать.

— Вы в курсе, что сейчас карантин? Здесь нечего обсуждать. Журналистов пускать — для чего? Ради бога — приходите и смотрите тренировки на основном катке. На «Юности» (Тренировочный каток, вчера и сегодня там тренируются только женщины. — Прим. «СЭ») мы не пускаем никого. Зрителей на тренировки в первый день мы никогда не пускали, потому что это не тот процесс, который кто-то хочет посмотреть. За исключением нескольких фанатов и нескольких журналистов. Второй момент, если вы уж затронули экономические факторы, то могу сказать, что любой дополнительный обслуживающий персонал стоит гораздо дороже, чем возможная выручка от продажи билетов. Делать это [продавать билеты] на такие внутренние соревнования бессмысленно и неправильно.

(Дмитрий Кузнецов)