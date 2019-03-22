"Это имя будут помнить всегда. Женя навсегда - это точно". Тарасова - о Медведевой

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в произвольной программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.

– Молодец, с возвращением, Женька, – сказала Тарасова в эфире Первого канала. – Ей было нелегко. Господи, лишь бы прошло это бедро, чтобы не было ничего сложного.Столько, сколько она в этом году преодолела, сколько она прыгала, сколько правила себя, выдержала физически, морально. Это очень. Тяжело ей дался этот сезон. Но он ей дался. Это имя будут помнить всегда. Женя навсегда – это точно. Такой сильной фигуристки у нас еще не было. Были и другие, и есть сейчас. Она через боль показала, чего она стоит.

Медведева набрала за свой прокат 149,57 и в сумме 223,8. Она заняла промежуточное первое место.

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