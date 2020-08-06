«Это должно было случиться». Косторная сфотографировалась с сыном Плющенко
Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она с сыном Евгения Плющенко Александром по прозвищу Гном Гномыч.
Александр Плющенко в комментарии к записи отправил сообщение с сердечком. «И большое спасибо за фото», — написал сын двукратного олимпийского чемпиона, который также занимается фигурным катанием.
В комментариях пользователи высказали свое мнение о фото.
— dim.on.chick: «Нужно больше нерекламных фот из жизни, красавица Аленушка!»,
— enjoy_your_meaning: «Удачи!!!»,
— 89hip: Ну вот и фото с Гном Гномычем",
— turkish_cinema: «Мы так долго ждали вас с гномом»,
-irinapalaukhina: «Нууу... Это фото должно было случится»,
kingdom_fk: «Прекрасное фото с Александром! Рады видеть тебя, Аленушка!»
Ранее Косторная перешла в группу Евгения Плющенко, расставшись со своим бывшим тренером Этери Тутберидзе.
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