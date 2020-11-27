Президент Ассоциации конькобежцев Норвегии Муна Адольфсен в комментарии «СЭ» ответила на критику заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, связанную с возможным изменением минимального возраста в фигурном катании. Норвегия предложила ISU поднять возраст, на что Тарасова отреагировала репликой: «Норвежец-фигурист — такого понятия нет, пусть они сидят и не чирикают, какие требования они выдвигают».

— Некоторые тренеры в России, например, Татьяна Тарасова, сделали упор на том, что Норвегия — не большая держава в фигурном катании. На ваш взгляд, этот аргумент может приниматься во внимание при обсуждении?

— Все члены ISU имеют право предлагать изменения в правила, независимо от числа и уровня спортсменов в стране. ISU — демократическая организация, и это дело ее членов — голосовать по поводу предложений. Всем членам ISU рекомендуется предлагать изменения в правила, которые улучшат фигурное катание как спорт. Норвежская ассоциация считает, что это изменение будет вкладом в будущее спорта. (Дмитрий Кузнецов)