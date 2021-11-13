Российский фигурист Александр Галлямов поделился впечатлениями от победы на «Гран-при Японии» в паре с Анастасией Мишиной.

«Мы скорее больше удовлетворены своим прокатом, но понимаем — это далеко не максимум, много в чем нужно прибавлять и много что нужно исправлять. Но мы рады были прочувствовать эту потрясающую японскую атмосферу, это невероятная поддержка и непередаваемые ощущения, за которые мы очень благодарны», — приводит слова Галлямова ТАСС.

Мишина и Галлямов показали лучший результат в произвольной программе — 148,88. Ранее они выиграли короткую программу и их итоговый результат — 227,28 балла.

Другая российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми. Их результат — 213,27 балла. Замкнули тройку японцы Рику Миура и Рюити Кихара — 209,42.