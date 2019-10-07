«Это была команда». Трусова поблагодарила Загитову, Фернандеса и Васильевса за поддержку на Japan Open

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, cтавшая победительницей турнира Japan Open в составе команды Европы, опубликовала фотографию с награждения их команды. Фигуристка исполнила в произвольной программе четыре четверных прыжка и получила за нее 160,53 балла — больше всех в команде Европы.

— Хочу поздравить Команду Европы с победой! — написала Трусова. — Для меня это первое участие в турнире Japan Open. И мне очень хочется сказать спасибо всем членам нашей команды Алине Загитовой, Хавьеру Фернандесу и Денису Васильевсу за помощь, поддержку и теплые слова. Одним словом: это была Команда!