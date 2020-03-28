«Это был кураж». Туктамышева задумалась об изучении четверных прыжков еще 5 лет назад

Чемпионка мира-2015 года Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» отметила, что после победы на чемпионате мира пять лет назад задумалась об освоении четверного тулупа.

— Перечитывая ваши интервью сразу после того чемпионата мира, встретила совершенно невероятную для того времени фразу про возможную работу над четверным тулупом...

— Думаю, что это был кураж с моей стороны. Просто понимала, что раз у меня получается тройной аксель, то это возможно в принципе. Осознанность в отношении этого прыжка пришла только в завершившемся сезоне.

23-летняя фигуристка в сезоне-2019/20 начала исполнять четверной тулуп на тренировках, впервые попробовала сделать элемент в произвольной программе на чемпионате России, но упала с него, в итоге заняв четвертое место. Также Туктамышева начала разучивать сальхов в четыре оборота. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Туктамышевой — здесь