«Это больше похоже на метания и терзания». Косторная рассказала о новой программе

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о своей новой произвольной программе в преддверии старта Кубка России. По словам спортсменки, она отражает то, что происходит сейчас в ее жизни.

«Рассказываю историю о том, что в принципе происходит сейчас со мной, и это больше похоже на метания и терзания, что-то непонятное, — приводит слова Косторной «Первый канал». - Во второй части программы начинается уже более спокойная музыка, там очень плавные и медленные движения, и каждое движение, каждое затягивание, каждая рука символизируют касания до определённого воспоминания. А перед дорожкой там есть такие слова: «Я знаю, что мне делать дальше». И соответственно, уже с полным пониманием и осознанием того, что мне нужно сделать, я уже двигаюсь дальше»

Финал Кубка России пройдет с 27 февраля по 2 марта. Он будет отборочным для поездки на чемпионат мира.