Этери Тутберидзе: "Слова Шаботовой о "правильном допинге"? Мне жаль эту девочку"

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в эфире передачи "Первого канала" "Познер" призналась, что разочарована словами 13-летней российской фигуристки Анастасии Шаботовой, которая в январе 2019-го в ходе общения с болельщиками в прямом эфире в Инстаграме рассказала, что для достижения результата нужно пить "правильный допинг".

– Слова Шаботовой? Мне очень жаль слышать такие слова от 13-летней девочки, а также жаль всю ту часть поколения, которые считают, что формула успеха заключается в применении допинга. То есть, она не считает, что надо выйти на лед, где будет работать сильнее. Когда я это прочитала, то сразу сказала: "Удачи тебе в поиске "правильного допинга". Ну, наверное, "правильный допинг" – это все хорошее от тренера и от мамы, – сказала Тутберидзе.

Все о фигурном катании: новости и обзоры