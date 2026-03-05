Тутберидзе о Роналду: «Очень уважаю его, молодец»

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась мнением о нападающем «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

— Многие женщины считают Роналду красивым мужчиной, а кто-то смазливым. Вы к какому лагерю относитесь?

— Ни к какому. Рассматриваю его только как спортсмена-профессионала. Очень уважаю его, молодец. Он себя поддерживает, правильно питается. Как о мужчине я не задумывалась о нем. Но он симпатичный такой...

— Можно присмотреться?

— Я думаю, к нему уже присмотрелись.

41-летний Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус». За «Аль-Наср» форвард играет с 2023 года.

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