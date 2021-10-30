Этери Тутберидзе пропустила первый в карьере прокат своей дочери на этапе «Гран-при» в Канаде

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис в танцах на льду прокомментировал свое выступление на этапе «Гран-при» в Канаде Skate Canada. Спортсмены набрали за прокат ритм-танца 70,66 балла.

Отметим, что это первое выступление пары на этапах взрослой серии «Гран-при».

«Чувствуем себя хорошо, отличный старт. Ощущения прекрасные. Было несколько небольших ошибок, но мы не переживаем. Победить здесь — это не наша основная цель. Мы хотим просто наслаждаться соревнованиями, радовать зрителей. Публика пришла поболеть, здорово выступать со зрителями, их поддержка ощущалась. Хочется дарить им эмоции в ответ. Нам было проще, так как тренируемся в Америке? Не знаю, возможно отчасти так и есть. Мне кажется, все в одинаковых условиях, на других челленджерах в Европе наоборот мы в более трудных условиях. С Тутберидзе успели здесь чуть-чуть здесь пообщаться. Прокат наш она, насколько я знаю, не смотрела, обычно она уходит с арены. Ничего страшного, посмотрит в записи», — сказал Смолкин.

Тренер Этери Тутберидзе — родная мать фигуристки Дэвис. Отец Глеба Смолкина — известный российский актер Борис Смолкин.

Пара тренируется в США под руководством Игоря Шпильбанда.