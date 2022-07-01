Этери Тутберидзе приступила к работе со своей группой фигуристов на сборах в Новогорске
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе приступила к работе со своей группой фигуристов на сборах в Новогорске, информирует ТАСС. Ранее сообщалось, что Тутберидзе вылетела в Москву из США.
«Этери Георгиевна сегодня вышла на лед, работает со своими спортсменами», — цитирует ТАСС источника.
Весной этого года Тутберидзе уехала в США и находилась за океаном, где живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис. О возвращении Этери Георгиевны в Москву сообщил президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.
Источник: https://tass.ru/sport/15102479
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