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Сегодня, 18:58

Этери Тутберидзе приступила к работе со своей группой фигуристов на сборах в Новогорске

Алексей Еремин
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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе приступила к работе со своей группой фигуристов на сборах в Новогорске, информирует ТАСС. Ранее сообщалось, что Тутберидзе вылетела в Москву из США.

«Этери Георгиевна сегодня вышла на лед, работает со своими спортсменами», — цитирует ТАСС источника.

Весной этого года Тутберидзе уехала в США и находилась за океаном, где живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис. О возвращении Этери Георгиевны в Москву сообщил президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Источник: https://tass.ru/sport/15102479
Фигурное катание
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