Этери Тутберидзе приступила к работе со своей группой фигуристов на сборах в Новогорске

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе приступила к работе со своей группой фигуристов на сборах в Новогорске, информирует ТАСС. Ранее сообщалось, что Тутберидзе вылетела в Москву из США.

«Этери Георгиевна сегодня вышла на лед, работает со своими спортсменами», — цитирует ТАСС источника.