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Фигурное катание

Сегодня, 09:36

Этери Тутберидзе поздравила Татьяну Тарасову с 75-летием

Виктория Кравченко
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сторис Этери Тутберидзе.
Фото Instagram
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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своем Instagram поздравила с днем рождения Татьяну Тарасову, которой сегодня, 13 февраля, исполняется 75 лет.

В соцсети Тутберидзе опубликовала совместное фото с Тарасовой.

Сторис Этери Тутберидзе. Фото Instagram
Сторис Этери Тутберидзе.
Фото Instagram

В разные годы Татьяна Тарасова тренировала таких людей как Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова и другие.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
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