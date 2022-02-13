Этери Тутберидзе поздравила Татьяну Тарасову с 75-летием

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своем Instagram поздравила с днем рождения Татьяну Тарасову, которой сегодня, 13 февраля, исполняется 75 лет.

В соцсети Тутберидзе опубликовала совместное фото с Тарасовой.

Сторис Этери Тутберидзе. Фото Instagram

В разные годы Татьяна Тарасова тренировала таких людей как Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова и другие.