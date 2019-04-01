Этери Тутберидзе: "После взрыва в Оклахоме я жила у американского пожарного"

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала историю о взрыве в Оклахома-Сити (США) в 1995 году, который повлиял на ее жизнь. Об этом россиянка сообщила в эфире передачи "Первого канала" "Познер".

19 апреля 1995 года в Оклахоме взорвался заминированный автомобиль из-за которого было разрушено административное здание. Погибли 168 человек, в том числе 19 детей в возрасте до 6 лет. Ранения получили около 680 человек.

– Несчастье нам помогло. В Оклахоме произошел взрыв в 1995 году. Российские фингуристы-участники балета на льду жили в это время в здании для нищих. Заброшенный этаж, где не было туалета и душа. Дом стоял напротив здания, которое взорвалось. Окон не было. Когда я вышла на улицу, то я думала, что мне это снится. Меня подобрал пожарник, который помог потом найти работу. Случилось так, что пока я выбиралась из здания, весь российский балет увезли на автобусах. Меня нашел тот самый пожарный. Мы долго ходили вместе, а потом нашли других российских представителей, но там, куда их заселили, негде было разместиться. Мужчина взял меня к себе, я жила вместе с его женой и семьей, – рассказала Тутберидзе.

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