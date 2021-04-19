Этери Тутберидзе подвела итоги прошедшего сезона

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире Первого канала подвела итоги сезона.

«Были проведены многие соревнования, которые мотивировали и спортсменов, и нас работать и двигаться. При том, что некоторые федерации из-за карантинных мер были вынуждены просто сидеть. На чемпионате России то, как стартовали девочки... Когда казалось, что лучше уже нельзя, выходила следующая и катала еще лучше. Казалось, ну уже лучше не может быть, и опять выходила следующая и каталась еще лучше. В конце это были прямо эмоции», — сказала Тутберидзе.

Напомним, сборная России 17 апреля впервые в истории стала победительницей на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил с 15 по 18 апреля в Японии.

Ученица Тутберидзе Анна Щербакова в текущем сезоне одержала победы на этапах Кубка России, на национальном первенстве и чемпионате мира.